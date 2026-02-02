Sabato a Monza è stata inaugurata la mostra dedicata a Luigi Talamoni, il prete degli ultimi. L’esposizione si svolge alla Galleria Civica di via Camperio ed è il primo evento nel programma per ricordare il centenario della morte del beato. La città si prepara a riscoprire le radici di un uomo che ha dedicato la vita agli ultimi.

Si è aperta sabato alla Galleria Civica di via Camperio a Monza, la mostra “ Luigi Talamoni. Un beato, il suo popolo e la Chiesa ”, primo appuntamento del programma di iniziative in occasione del Centenario della morte del Beato Luigi Talamoni. Curata dal Centro culturale Talamoni in collaborazione con la Provincia e il Comune di Monza, l’esposizione ripercorre la figura di Talamoni, sacerdote e consigliere comunale attento agli ultimi e fondatore delle Suore Misericordine, attraverso il suo legame col territorio. Nel pomeriggio l’inaugurazione, seguita da una visita guidata. Poi nella cornice del Duomo, la messa che ha riunito fedeli e autorità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’anno del Beato Talamoni. Luigi, il prete degli ultimi: "Riscopriamo le radici"

Monza ricorda il beato Luigi Talamoni, fondatore delle suore Misericordine, in occasione del centenario della sua morte, avvenuta nel 1926.

Monza ricorda il beato Luigi Talamoni, fondatore delle suore misericordine.

