L' Angolo di Zoe nasce a Chiaia uno spazio per mamme e bambini

A Chiaia apre uno spazio dedicato alle mamme e ai bambini. In via Martucci nasce “L’Angolo di Zoe”, una ludoteca con giochi in legno e atmosfere delicate. Le educatrici propongono attività e laboratori creativi per i piccoli dai tre anni in su. Un punto di ritrovo pensato per far giocare e far crescere i bimbi in un ambiente sicuro e stimolante.

In via Martucci nasce l'angolo di Zoe, uno spazio intelligente per mamme e bambini. Una ludoteca dai toni delicati e giochi in legno, con educatrici che proporranno attività e laboratori creativi per i piccoli dai tre anni in su. Un centro estetico che consentirà alle donne di dedicarsi a un manicure, a un massaggio, semplicemente a un momento per se stesse. E ancora, una saletta di co-working con angolo caffè per poter lavorare. L'angolo di Zoe - spiega una nota dedicata all'iniziativa - non è solo il primo spazio in Italia con una rete di servizi integrati per mamma e bambino, è un sogno che prende forma, una realtà che sembrava utopia e che invece ora ha i contorni reali di un'impresa rivoluzionaria.

