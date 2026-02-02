L’angelo con il volto di Meloni potrebbe racchiudere un rebus intrigante | la ‘pista’ Umberto II e i gioielli dei Savoia

Un affresco raffigura un angelo con il volto di Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina. La scena apre un rebus che coinvolge la figura di Umberto II, l’ultimo re d’Italia, e i gioielli dei Savoia. Molti osservatori si chiedono perché sia stato scelto proprio quell’immagine e cosa voglia comunicare. La presenza di simboli e dettagli nella cappella suggerisce un messaggio nascosto, forse legato al desiderio di far tornare al Pantheon la salma di re Umberto, prima delle commemorazioni del 18 marzo.

Chi ha voluto all'interno della Basilica romana di San Lorenzo in Lucina l'affresco dell'angelo con il volto fortemente somigliante, secondo molti osservatori, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni? E perché? Osservando la Cappella che lo ospita si può risalire ad una serie di elementi che messi insieme potrebbero aiutare a risolvere il rebus; o, comunque, a raccontare una storia con un fine: sollecitare il rientro della salma dell'ultimo re d'Italia, Umberto II di Savoia, al Pantheon, prima delle tradizionali commemorazioni per l'anniversario della sua morte (18 marzo 1983). Non solo. A questo potrebbe essere legata anche la risoluzione della disputa che riguarda il tesoro della Corona d'Italia.

