Lang sull' arrivo al Galatasaray | Avevo preso la mia decisione qualche settimana fa

Noa Lang ha confermato di aver deciso di trasferirsi al Galatasaray già alcune settimane fa. L’attaccante olandese ha parlato con i giornalisti turchi, spiegando che questa scelta era stata presa con convinzione e senza ripensamenti. Ora aspetta di cominciare la nuova avventura in Turchia.

Chiuderà alle 20.00 di questa sera in Italia la finestra invernale di calciomercato. Il Napoli è impegnato nelle ultime formalità di rito per l’arrivo di Alisson Santos, che è sbarcato questa mattina a Roma per sostenere le visite mediche. Non sono da escludere altre operazioni, sia in entrata che in uscita, prima del gong finale. Intanto è stata ufficializzata anche la cessione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, di Giuseppe Ambrosino al Modena. Noa Lang ha parlato nelle scorse ore con la stampa turca, tra le altre cose, del suo trasferimento dal Napoli al Galatasaray. “Ti senti onorato quando una squadra come il Galatasaray ti vuole.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Noa Lang Galatasaray

Noa Lang si appresta a lasciare il Napoli, dopo aver accettato l’offerta del Galatasaray.

Noa Lang lascia il Napoli dopo sei mesi e si trasferisce al Galatasaray con un prestito.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

AB dizisinin senaristi, Afra Saraçolu ile 23 ya büyük partnerini böyle SEVGL yazd

Ultime notizie su Noa Lang Galatasaray

Argomenti discussi: Napoli, il commento dei tifosi sull'addio di Lang: Non andava ceduto, Giovane è una scommessa; Napoli, salutano Lucca e Lang. Arriva Giovane: affare da 20 milioni; Metropolis di Fritz Lang e la previsione di una società costruita sull’architettura della disuguaglianza ambientata nel 2026; Calciomercato Napoli, accoglienza da re per Noa Lang a Istanbul: il video dell'arrivo.

Lang ha detto sì al Galatasaray: trattativa in dirittura di arrivoIl futuro di Noa Lang sembra sempre più lontano da Napoli. L’esterno offensivo ha infatti accettato la proposta del Galatasaray e ora si attende solo il ... dailynews24.it

Calciomercato Napoli, accoglienza da re per Noa Lang a Istanbul: il video dell'arrivoL'attaccante olandese è sbarcato nella notte sul suolo turco per unirsi al Galatasaray, con i tifosi in festa per il suo arrivo ... napolitoday.it

#Lang sull'approdo al #Galatasaray e il playoff di #ChampionsLeague con la #Juventus #Napoli - facebook.com facebook

"MAI DETTO CHE LANG SIA SUL MERCATO" Giovanni Manna così a DAZN sulle voci di mercato inerenti all'olandese Poi, le parole sul mercato di gennaio, su Lukaku e su Lucca: COSA NE PENSATE #LazioNapoli #Manna #Lang x.com