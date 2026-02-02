L' altro volto del corteo per Askatasuna a Torino è quello intriso di sangue di Claudio Francavilla

Originario dell'Argentina, a Torino da oltre 40 anni, da sempre frequentatore della "piazza", come si suol dire. Quella piazza dove si scende per manifestare e protestare, "sempre pacificamente". Non era la prima volta quindi che il 60enne Claudio Francavilla prendeva parte a una manifestazione: negli ultimi mesi aveva partecipato a quelle a sostegno della Palestina e, sabato, come altre decine di migliaia di persone, si trovava anche lui alla manifestazione nazionale chiamata da Askatasuna. "Sempre pacificamente, io sono contro la violenza", dichiara a La Stampa, intercettato mentre lascia l'ospedale CTO di Torino, dove gli sono state offerte le cure necessarie prima di dimetterlo e farlo tornare a casa.

