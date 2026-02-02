L’intelligenza artificiale viene spesso dipinta come un rischio, ma in realtà è solo uno strumento creato dall’uomo. È stata programmata per generare profitto, e se qualcuno si ferisce, non è certo colpa dell’AI. La vera domanda è: chi la controlla e come? Per ora, senza regole chiare come le tre leggi di Asimov, il rischio di incidenti aumenta.

L’intelligenza artificiale è pericolosa? Certo. Soprattutto quando non le hai insegnato a rispettare le 3 leggi della robotica di Asimov. Quando una AI spiega al minorenne come suicidarsi, o ti fornisce un piano per diventare dittatore del mondo, vuol dire che non è stata formata correttamente. È possibile vincolare l’AI a principi etici inderogabili. Non esistono difficoltà tecniche, basta volerlo. Il problema nasce se una AI non ha comandamenti cardine che le vietano di nuocere a qualsiasi essere umano. L’Ai dovrebbe essere a favore della pace e della non violenza, della solidarietà e dell’amore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’AI non è cattiva: l’hanno programmata per fare soldi. Che importa se qualcuno poi si fa del male!

