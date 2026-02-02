Lago di Cavazzo in pericolo l' europarlamentare Cristina Guarda vuole vederci chiaro

La vice presidente della commissione petizioni del Parlamento Europeo, Cristina Guarda, si è recata oggi a Udine per ascoltare i cittadini e gli amministratori locali. La zona del lago di Cavazzo è al centro di proteste, con cittadini che chiedono risposte sulle attività che si svolgono intorno allo specchio d’acqua. Guarda ha deciso di incontrare le persone per capire meglio la situazione e valutare quali passi prendere.

La politica ha partecipato oggi a Udine a un incontro con i comitati e gli amministratori della zona dello specchio d'acqua. "Esorto i politici regionali a dare le informazioni che saranno richieste" A mettere in moto una procedura europea, per il momento nella fase di istruttoria del caso, una petizione iniziata da Franceschino Barazzutti, fino al 1995 sindaco per vent'anni di Cavazzo Carnico. “Dall'esito di questa petizione potrebbero nascere delle richieste di chiarimento alle istituzioni locali – ha spiegato Guarda incontrando amministratori e componenti dei comitati nella sala di rappresentanza della Regione a Udine –.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Lago di Cavazzo

Questa mattina il pubblico ministero Claudia Pezone ha incaricato il suo consulente, ingegner Vitale, di svolgere accertamenti tecnici non ripetibili sul tragico incidente avvenuto il 6 gennaio 2026 a Foggia, che ha causato la morte del 25enne Simone Raucea.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lago di Cavazzo

Argomenti discussi: Il signore del lago: 2 km a nuoto nell’acqua gelata di Cavazzo; Nuoto in acque gelide, Marina Inì da Gavirate conquista i Campionati italiani a Cavazzo; Matteo Zammarchi: A Cavazzo in cerca di nuovi stimoli; Sfida ai limiti umani, Alex Rossi nuota 2.060 metri in acque sotto i cinque gradi.

Sulle scelte future per il lago di Cavazzo serve un approccio costruttivoLa Vicepresidente della Commissione per le Petizioni dell'Europarlamento ha incontrato i firmatari della petizione invitando al dialogo ... rainews.it

Lago di Cavazzo in pericolo, l'europarlamentare Cristina Guarda vuole vederci chiaroLa politica ha partecipato oggi a Udine a un incontro con i comitati e gli amministratori della zona dello specchio d'acqua. Esorto i politici regionali a dare le informazioni che saranno richieste ... udinetoday.it

Riflessioni e proposte sul futuro del lago di Cavazzo con il sopralluogo dell'europarlamentare Cristina Guarda. - facebook.com facebook

NEW VIDEO! Guarda ora CRISTINA CHIRICHELLA, INTERVIEWS ON THE ROAD BY KGM #KGMItalia #volleyball #pallavolo #Adv x.com