Donald Trump torna a far parlare di sé con un discorso carico di rabbia. L’ex presidente ha accusato gli altri paesi di essere in preda all’ansia da status, cercando di gonfiarsi il petto. Le sue parole arrivano in un momento in cui gli Stati Uniti sembrano attraversare un periodo di incertezza e fragilità. La sua aggressività, secondo molti analisti, potrebbe essere un segnale di un paese in declino.

"I paesi in preda all’ansia da status devono gonfiarsi il petto. E’ raro che una superpotenza accetti serenamente il declino”. Così Janan Ganesh sul Financial Times. “Deve esserci qualcosa di strutturale che tormenta gli Stati Uniti, e quel qualcosa potrebbe essere il declino. Poiché la performance degli Stati Uniti in questo secolo è stata così straordinaria in termini assoluti — economicamente, tecnologicamente — il loro declino relativo può essere difficile da visualizzare. Ma c’è: nell’efficacia limitata delle sanzioni statunitensi negli ultimi anni, nella lotta per restare in testa sull’intelligenza artificiale, e negli asset strategici che la Cina osa possedere nell’emisfero occidentale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’aggressività di Trump è un segno del declino americano che lo precede

Approfondimenti su Trump Declino

Negli ultimi anni, il Sudamerica ha assunto un ruolo strategico sempre più importante per la Cina, superando le tradizionali relazioni con gli Stati Uniti.

Un documento statunitense del 1916 chiarisce la posizione degli Stati Uniti sulla sovranità della Groenlandia, confutando le recenti affermazioni di Donald Trump in merito.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Mentana: “Trump è il presidente voluto dagli americani, l’America non vuole più essere il ...

Ultime notizie su Trump Declino

Argomenti discussi: C’è la crisi del debito federale statunitense dietro l’aggressività di Trump; La violenza nel tempo di Trump; Mezzadra: La guerra è lo strumento con cui si stanno formando i nuovi blocchi imperialisti; Eserciti contro e una città sotto assedio: l’abisso di Trump.

Aggressione alla deputata dem Ilhan Omar a Minneapolis. Per Trump se l'è organizzata da solaL'esponente di origine somala stava criticando l’eccessiva violenza e aggressività della campagna anti-immigrazione condotta dall’ICE ... huffingtonpost.it

L’autoritarismo di Trump e Meloni cresce anche grazie a chi guarda altrove: il prezzo delle ambiguità di élite e opposizioniLa storia lo insegna: le derive autoritarie non avanzano solo per l’aggressività di chi le promuove, ma per l’inerzia, l’ipocrisia, il silenzio ... fanpage.it

I repubblicani americani temono per lo strappo di Minneapolis, ma hanno paura a dirlo a Trump. Una parte del partito fa fatica a difendere le menzogne e l’aggressività della Casa Bianca. Di Giulio Silvano - facebook.com facebook

A #Revolution Stefano Feltri analizza la nuova ondata di aggressività verso l'Europa di #Trump, tra dazi solo annunciati, affronti alla Nato, la questione Groenlandia e negoziati sempre aperti. Qui tinyurl.com/2dmuupdr x.com