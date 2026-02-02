L’aggressività di Trump è un segno del declino americano che lo precede

Donald Trump torna a far parlare di sé con un discorso carico di rabbia. L’ex presidente ha accusato gli altri paesi di essere in preda all’ansia da status, cercando di gonfiarsi il petto. Le sue parole arrivano in un momento in cui gli Stati Uniti sembrano attraversare un periodo di incertezza e fragilità. La sua aggressività, secondo molti analisti, potrebbe essere un segnale di un paese in declino.

"I paesi in preda all’ansia da status devono gonfiarsi il petto. E’ raro che una superpotenza accetti serenamente il declino”. Così Janan Ganesh sul Financial Times. “Deve esserci qualcosa di strutturale che tormenta gli Stati Uniti, e quel qualcosa potrebbe essere il declino. Poiché la performance degli Stati Uniti in questo secolo è stata così straordinaria in termini assoluti — economicamente, tecnologicamente — il loro declino relativo può essere difficile da visualizzare. Ma c’è: nell’efficacia limitata delle sanzioni statunitensi negli ultimi anni, nella lotta per restare in testa sull’intelligenza artificiale, e negli asset strategici che la Cina osa possedere nell’emisfero occidentale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

