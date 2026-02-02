Ladri in diretta | il proprietario di casa li vede sul monitor e ne blocca uno

Questa mattina un proprietario di casa ha catturato in tempo reale due ladri che tentavano di rubare una bicicletta nel suo giardino. Mentre i due si muovevano furtivamente, lui ha visto tutto sul monitor delle telecamere di sorveglianza e ha chiamato subito le forze dell’ordine. Uno dei ladri è stato fermato sul posto, l’altro è riuscito a scappare.

Erano entrati nel giardino di una abitazione e volevano rubare una bicicletta. A notare una coppia di ladri è stato il proprietario di casa, che dalle telecamere ha notato la scena. Una volta nel cortile, ha bloccato l'"ospite" e lo ha consegnato agli agenti. Il complice, inizialmente fuggito, è stato individuato poco dopo. I fatti sono accaduti all'Infernetto. Poco dopo la mezzanotte del 30 gennaio, il proprietario di casa grazie alle immagini della videosorveglianza ha notato l'intruso, un romano di 25 anni. Così, è intervenuto direttamente, bloccando il ladro che è stato affidato alle forze dell'ordine sopraggiunte poco dopo.

