La Xylella Distruzione e rinascita degli olivi | il libro dell' onorevole Lavarra presentazione a Fasano

La presentazione del libro dell’onorevole Lavarra a Fasano ha riacceso i riflettori sulla crisi degli ulivi in Puglia. L’autore ha parlato della devastazione causata dalla Xylella e delle possibilità di rinascita per gli olivi malati. La città si è riempita di cittadini, agricoltori e appassionati che vogliono capire come affrontare questa emergenza. La discussione si è concentrata sulle sfide e sui tentativi di recupero di un simbolo forte della regione.

FASANO – Se chiudessimo gli occhi e provassimo a immaginare di dipingere un ritratto della Puglia certamente non potrebbe mancare, fra i tanti tratti iconografici identitari, una distesa di ulivi. Eppure questo panorama nell'ultimo decennio è radicalmente cambiato. A ripercorrere la cronologia dei cambiamenti generati dall'arrivo e dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, impattando inesorabilmente sul paesaggio, ma anche sull'economia della nostra Regione ci ha pensato Enzo Lavarra, già parlamentare europeo e vice presidente della Commissione Agricoltura dal 1999 al 2009.

