La voce roca l' amore per Roberto Russo la demenza Perché Monica Vitti si ritirò dalle scene

Monica Vitti si ritirò dalle scene a causa di problemi di salute legati alla demenza. La sua voce roca e il suo amore per Roberto Russo sono tra i ricordi più intensi di chi l’ha seguita nel corso della sua carriera. L’attrice, simbolo del cinema italiano, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per affrontare i suoi ultimi anni con discrezione.

Ci sono attrici che hanno dato il loro contributo nel cinema italiano e altre che lo hanno cambiato per sempre: Monica Vitti appartiene senza dubbio a quest'ultima categoria. Con la sua voce roca e lo sguardo inconfondibile, Vitti seppe portare sul grande e piccolo schermo donne estremamente diverse - umili e affascinanti, malinconiche e divertenti - riuscì a stregare con la sua bravura e il suo talento registi come Alberto Sordi, Ettore Scola, Vittorio De Sica e Mario Monicelli, che seppe riconoscere il suo lato ironico, assegnandole ruoli divertenti diventati iconici. Fu grazie a Michelangelo Antonioni, al quale fu legata anche sentimentalmente, che la sua carriera decollò, regalandole ruoli destinati a segnare la storia del cinema con " L'avventura" (1960) - Premio della Giuria a Cannes - " La notte" (1961), " L'eclisse" (1962) e " Deserto rosso " (1964) - Leone d'Oro alla Mostra di Venezia - prima di consacrarsi definitivamente anche nella commedia con pellicole di successo come " La ragazza con la pistola" (1968), "Dramma della gelosia" (1970) e " Polvere di stelle" (1973), che le valsero numerosi David di Donatello come migliore attrice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ospita sabato 17 gennaio alle 21 “Cercando Monica Amando”, uno spettacolo dedicato a Monica Vitti.

La terza edizione de “Il Vitti”, il premio dedicato a Monica Vitti, si è conclusa con un riscontro positivo.

