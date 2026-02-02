La Virtus brucia 17 punti | Trento vince con la tripla di Battle nel finale

La Virtus Bologna perde in casa contro Trento 85-87. Gli emiliani avevano un vantaggio di 17 punti, ma nel finale Trento ha trovato la tripla decisiva di Battle e ha conquistato la vittoria. È la seconda volta in campionato che la Virtus si lascia sfuggire il risultato dopo un vantaggio così ampio.

Basket: Trento vince in EuroCup, Virtus male nel finale Nella serata di EuroCup, Trento ha ottenuto una vittoria importante, mentre la Virtus Bologna ha concluso la partita con un risultato negativo nel finale. Sella sempre all'inseguimento, finale amaro. Devoe manca la tripla del pari, vince Cividale In una sfida equilibrata, Sella Cento si inchina davanti a Cividale, che riesce a superare il finale con una tripla decisiva. Follia Virtus: spreca il +17 e si arrende a Trento. Coach Ivanovic: Concentrazione da piccola squadra Sconfitta amara per le Vu Nere, che dominano per tre quarti ma crollano nel finale sotto i colpi di Battle e Bayehe. Non bastano i 23 punti di uno scatenato Edwards

