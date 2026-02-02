La verità su me e Maria De Filippi Giulia Stabile rompe il silenzio su quel ‘grazie’ mai sentito

Giulia Stabile ha deciso di parlare senza filtri. In un’intervista a Le Iene, la ballerina ha raccontato il suo percorso, i momenti difficili e il rapporto con Maria De Filippi. Ha spiegato perché non ha mai ringraziato pubblicamente la conduttrice e ha condiviso il suo lato più fragile e sincero.

Giulia Stabile si è raccontata senza filtri in una lunga intervista a Le Iene, mostrando un lato intimo e fragile del suo percorso personale e professionale. La ballerina, vincitrice di Amici, ha ripercorso le tappe della sua crescita, tra successo, critiche e momenti di profonda difficoltà, parlando apertamente del rapporto con il proprio corpo, dell'amore e del legame con Maria De Filippi, figura centrale nella sua carriera. Nel servizio, realizzato dopo 48 ore trascorse a Londra con l'inviato Nicolò De Devitiis, Giulia Stabile ha raccontato quanto abbia sofferto per gli attacchi ricevuti negli anni, soprattutto dopo la vittoria nel talent. "Ad Amici ero l'oca per la mia risata". Giulia Stabile racconta il body shaming, gli haters e il peso di quelle parole. Dal rapporto con Maria De Filippi al motivo per cui non l'ha mai ringraziata, una confessione intima e sincera.

