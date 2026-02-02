La verità nascosta di Paolo | il vero fondatore del cristianesimo?

Negli ultimi mesi sono emerse nuove teorie sulla figura di Paolo di Tarso, uno dei personaggi più discussi della storia cristiana. Alcuni sostengono che, invece di essere il fondatore del cristianesimo, Paolo fosse più un riformatore che ha preso una fede già esistente e l’ha portata a un livello diverso. La sua storia da fariseo a apostolo ha sempre affascinato, ma ora alcuni esperti vogliono approfondire il suo ruolo reale nella nascita della religione. La questione divide studiosi e storici, che cercano di capire quanto di originale ci sia stato

Paolo di Tarso, il fariseo convertito che divenne uno dei più influenti apostoli del cristianesimo, non fu il fondatore della nuova fede, né il creatore di una dottrina pensata ex novo. Le sue lettere, tra le più antiche testimonianze del cristianesimo, mostrano un uomo impegnato a interpretare e diffondere un messaggio già esistente: quello della risurrezione di Gesù Cristo e della salvezza offerta a tutti, senza distinzione di razza o legge. La narrazione che lo dipinge come l'architetto del cristianesimo, come un innovatore che ha trasformato un movimento giudaico in una religione universale, è una semplificazione che rischia di travisare la storia.

