La Torre di Babele dedica la puntata a Sandro Pertini

Da davidemaggio.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera Corrado Augias torna su Rai3 con una nuova puntata di La Torre di Babele. Questa volta il conduttore approfondisce la figura di Sandro Pertini, nel 130° anniversario della sua nascita. La puntata vuole raccontare la vita e il ruolo del Presidente, cercando di svelare aneddoti e aspetti meno noti della sua figura.

Corrado Augias torna questa sera, lunedì 2 febbraio, con una nuova puntata de La Torre di Babele, interamente dedicata al Presidente Sandro Pertini, nel 130° anniversario della sua nascita. Anticipazioni e ospiti del 2 febbraio 2026. In un’Italia attraversata dal terrorismo, dalle ferite ancora aperte del dopoguerra e da profonde tensioni sociali, Pertini incarnò una figura di riferimento capace di unire rigore istituzionale e vicinanza umana. E quanto quel ruolo sia ancora oggi centrale lo dimostrano la popolarità di Sergio Mattarella e il racconto cinematografico del potere presidenziale nel film La grazia di Paolo Sorrentino. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

la torre di babele dedica la puntata a sandro pertini

© Davidemaggio.it - La Torre di Babele dedica la puntata a Sandro Pertini

Approfondimenti su Sandro Pertini

L'arte della democrazia: M9 dedica una grande mostra a Sandro Pertini

“La Torre di Babele” ospita Renzo Arbore, puntata dedicata ai 40 anni di “Quelli della Notte”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sandro Pertini

Argomenti discussi: Il coraggio di vincere e di vivere - Corrado Augias con Julio Velasco; La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 26 gennaio; Julio Velasco e la critica alle opposizioni democratiche: Non propongono, si limitano a criticare chi governa; La Torre di Babele: tra gli ospiti Renzo Arbore e Giancarlo De Cataldo.

la torre di babeleLa Torre di Babele, Augias affronta il coraggio di vincere e di vivereLa Torre di Babele: Corrado Augias dedica la puntata al coraggio di vincere e vivere con Julio Velasco, Walter Veltroni e Aldo Cazzullo ... davidemaggio.it

la torre di babeleIl coraggio di vincere e di vivere - La Torre di BabeleLa Torre di Babele dedica la nuova puntata a un grande tema del nostro tempo: il coraggio di vincere e di vivere.La prima metà del Novecento è stata segnata da due guerre mondiali, dalle dittature, da ... la7.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.