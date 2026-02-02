Questa sera Corrado Augias torna su Rai3 con una nuova puntata di La Torre di Babele. Questa volta il conduttore approfondisce la figura di Sandro Pertini, nel 130° anniversario della sua nascita. La puntata vuole raccontare la vita e il ruolo del Presidente, cercando di svelare aneddoti e aspetti meno noti della sua figura.

Corrado Augias torna questa sera, lunedì 2 febbraio, con una nuova puntata de La Torre di Babele, interamente dedicata al Presidente Sandro Pertini, nel 130° anniversario della sua nascita. Anticipazioni e ospiti del 2 febbraio 2026. In un’Italia attraversata dal terrorismo, dalle ferite ancora aperte del dopoguerra e da profonde tensioni sociali, Pertini incarnò una figura di riferimento capace di unire rigore istituzionale e vicinanza umana. E quanto quel ruolo sia ancora oggi centrale lo dimostrano la popolarità di Sergio Mattarella e il racconto cinematografico del potere presidenziale nel film La grazia di Paolo Sorrentino. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Torre di Babele dedica la puntata a Sandro Pertini

