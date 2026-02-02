La società Limenet ha appena concluso un investimento di 7 milioni di euro per accelerare le sue tecnologie di cattura e stoccaggio del CO2. La sua soluzione mira a ridurre l’impatto dell’industria della calce e a proteggere gli oceani dall’acidificazione. Ora l’azienda punta a mettere in pratica le sue innovazioni per fare la differenza.

POCO PIÙ di un mese fa ha chiuso un round di finanziamento da 7 milioni di euro, finalizzato ad accelerare lo sviluppo di tecnologie dedicate alla decarbonizzazione della calce e a contrastare l’acidificazione degli oceani. È ambiziosa e, al contempo, ispirata alla natura la mission di Limenet, startup deep tech fondata da Stefano Cappello assieme allo zio, Giovanni Cappello, e all’imprenditore Enrico Noseda: osservando come la natura rimuove l’anidride carbonica, il team di Limenet ha brevettato infatti una tecnologia per catturare la Co2 e stoccarla in mare. La tecnologia è ispirata, infatti, al ciclo geologico del carbonio, un processo naturale attraverso il quale il carbonio viene scambiato tra la geosfera (terreno), l’idrosfera (mari e oceani), la biosfera (acque dolci) e l’atmosfera terrestre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La tecnologia di Limenet: cattura Co2 e la immagazzina nell’oceano

Approfondimenti su Limenet CO2

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Limenet CO2

Argomenti discussi: La tecnologia di Limenet: cattura Co2 e la immagazzina nell’oceano; Una soluzione a portata di mano per stoccare l’anidride carbonica.

La tecnologia di Limenet: cattura Co2 e la immagazzina nell’oceanoPOCO PIÙ di un mese fa ha chiuso un round di finanziamento da 7 milioni di euro, finalizzato ad accelerare lo sviluppo di tecnologie dedicate alla decarbonizzazione della calce e a contrastare l’acidi ... quotidiano.net

Limenet, la startup che cattura in mare la CO2 ha raccolto 7 milioni di euroUna calce decarbonizzata che può essere usata per rimuovere la CO2 dall’atmosfera. La tecnologia brevettata dalla startup Limenet, che ha superato i suoi primi due anni di vita, funziona tramite una ... corriere.it

Gli oceani assorbono già il 25% della CO2 globale. Il problema Si stanno acidificando. La startup deep tech italiana #Limenet ha sviluppato una tecnologia che accelera un processo naturale, che comporta: più assorbimento di CO2 meno acidific x.com