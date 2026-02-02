la strage di capodanno in svizzera sale a 41 il numero dei morti

La notte di Capodanno si trasforma in tragedia in Svizzera, dove il bilancio delle vittime sale a 41. La strage avviene a Crans-Montana, lasciando familiari e amici sotto shock. Mentre le autorità cercano di fare luce sull’accaduto, il Papa invita a mantenere la speranza e a trovare conforto nelle parole di fede.

Sale a 41 morti il tragico bilancio della strage di Crans-Montana. Numeri che si aggiornano nelle ore in cui il Papa, in un messaggio in occasione della messa di trigesimo, invoca per i familiari e gli amici "la speranza di rivedere un giorno coloro che avete perduto, la speranza anche che, anche quaggiù, un nuovo giorno sorga per voi e che la gioia torni nei vostri cuori". Parole di sostegno che arrivano dopo le forti polemiche da parte dei familiari delle sei vittime italiane sulla scarcerazione, dopo il pagamento della cauzione, del gestore del locale Jacques Moretti e sul percorso accidentato della collaborazione giudiziaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Strage di Capodanno in Svizzera a Crans-Montana, un testimone: Unica via di uscita una scala

Sale a 41 morti il bilancio della strage di Capodanno a Crans Montana: deceduto un 18 enne svizzeroA dare notizia della morte di un ragazzo ricoverato in ospedale a Zurigo, è stata la procuratrice del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, titolare delle indagini sulla strage nel Constellation ... rtl.it

Strage Crans-Montana, morto un altro ragazzo: sale a 41 il bilancio delle vittimeA un mese dalla tragedia di Capodanno, deceduto in ospedale un 18enne svizzero. L’esperto: Tante famiglie lottano ancora con il dolore. Certe morti sono più difficili da accettare ... quotidiano.net

Sale a 41 morti il bilancio della strage di Capodanno a #CransMontana: deceduto un 18 enne svizzero x.com

La Procura Svizzera ha annunciato il 41esimo decesso legato alla strage di Capodanno di Crans Montana. Un ragazzo svizzero di 18 anni è deceduto dopo settimane in ospedale a Zurigo - facebook.com facebook