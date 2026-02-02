A 5 anni le hanno dato una diagnosi che le ha cambiato la vita. Ora, a 38 anni, Monica Guioli si fa conoscere come “La Regina delle torte”. La sua storia è fatta di momenti difficili, ma anche di tanta forza e passione per la cucina. Oggi, tra dolci e creatività, ha trovato il modo di trasformare le difficoltà in un successo che la rende orgogliosa.

Pavia – Nella vita ha masticato così tanto amaro che per la legge del contrappasso oggi è l a “regina delle torte”. Quella di Monica Guioli, pavese di 38 anni, è una storia di riscatto e di successo. “Sono una guerriera” si definisce. Quando non aveva ancora compiuto 5 anni ed era una bambina come tante, ha cominciato a non stare bene. “Si pensava a un’influenza trascurata – spiega la sorella Simona – invece dopo un ricovero al Mondino, è arrivata la “sentenza”. Monica aveva un tumore maligno al cervelletto molto aggressivo. Per tutta la famiglia è stato come prendere uno schiaffone in faccia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La storia di Monica Guioli: a 5 anni una diagnosi devastante, oggi ne ha 38 ed è “La Regina delle torte”

