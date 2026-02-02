La Maceratese torna alla vittoria dopo oltre un mese e mezzo di digiuno. La squadra di Possanzini ha battuto una partita importante, conquistando tre punti di grande valore. Dopo 42 giorni, i biancorossi hanno trovato nuovamente il sorriso sul campo, lasciandosi alle spalle un periodo difficile. La gioia del risultato arriva in un momento chiave della stagione, dando nuova energia all'ambiente.

È stata una Maceratese in grande spolvero, che ha ritrovato il successo dopo ben 42 giorni di attesa, centrando il primo sorriso del 2026. La vittoria in trasferta mancava addirittura da oltre un girone, visto che l’unico precedente in questa stagione risaliva proprio alla trasferta di Sora dell’andata. Alla fine il tecnico Matteo Possanzini non ha nascosto la grande soddisfazione per la vittoria. "Vanno fatto i complimenti alla squadra per come ha interpretato la gara e per l’impegno che ci ha messo – ha detto –, non consentendo ad una formazione come quella della Sammaurese, che aveva grosse motivazioni, di entrare in partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La soddisfazione di Possanzini: "Tre punti di grande valore"

Approfondimenti su Maceratese 2026

Al termine della partita, il tecnico Possanzini ha dichiarato che la squadra offrirà ai tifosi la soddisfazione più importante.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Maceratese 2026

