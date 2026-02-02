La Sir Padova piega l’ostico Città di Castello in quattro set in corsa per il primo posto in classifica

La Sir Safety Perugia conquista la Kioene Arena di Padova vincendo 3-1 contro Città di Castello. I bianconeri vincono i primi tre set senza troppi problemi, ma nel quarto si complicano la vita e devono sudare per chiudere al tie-break. La squadra di Perugia si prende tre punti importanti in chiave classifica, mentre i padovani restano a ridosso, ma lasciano l’amaro in bocca.

La Sir Safety Perugia ha espugnato la Kioene Arena di Padova con un 3-1 che non lascia spazio a dubbi: tre set vinti con un margine di 25-21, 25-23, 25-20, e un quarto set deciso al tie-break dopo un’azione serrata che ha visto i bianconeri tenere il controllo fino al termine. La vittoria, ottenuta in quattro set, è più di una semplice prestazione: è un segnale chiaro in vista della fase conclusiva della Superlega. I Block Devils si confermano al comando della classifica con un distacco di cinque punti su Verona, sconfitta in casa da Civitanova, e si avvicinano al primo posto con una posizione strategica che potrebbe garantire l’accesso automatico alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ameve.eu

