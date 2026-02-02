La sinistra condanna le violenze ma poi si scaglia contro il governo. All’inizio hanno preferito non commentare, poi con il video sono cambiati tono. I rappresentanti progressisti hanno iniziato a parlare di strumentalizzazioni della destra, senza nascondere le loro critiche. La polemica si infiamma e la giornata si è conclusa con accuse e smentite.

All’inizio hanno taciuto. Dopo il video, però, i «coraggiosi» progressisti non potevano più e hanno denunciato il fatto sproloquiando sulla destra che strumentalizza. Avs: «Se non avessero sgomberato il centro sociale.». Chi siano e quale sia la loro provenienza ideologica è più che chiaro a tutti, compresi i loro sponsor. Del resto, i metodi parlano per loro: attacchi dieci contro uno, calci a un agente a terra senza casco e, soprattutto, le martellate che fanno vero antifascista. Sono antagonisti dei centri sociali, caricatura del comunismo che fu, residui bellicosi di un passato sconfitto. Gente che accetta e alimenta il conflitto sociale solo se può stravincere giocando sporco, consapevole di avere le spalle politicamente coperte. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra condanna le violenze. Poi però se la piglia con il governo

Approfondimenti su sinistra violenza

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su sinistra violenza

Argomenti discussi: Scontri a Torino, Meloni: Lo Stato non arretra. E chiama in causa la magistratura: Faccia la sua parte. Piantedosi attacca: Da sinistra avremo ragionamenti ipocriti. Conte e Schlein condannano: Fatti inqualificabili; Condanna per gli scontri, Mattarella: Solidarietà ad agente ferito, Meloni: Colpito lo stato; Scontri a Torino, la vicinanza di Mattarella. La premier Meloni: No a sconti, colpito lo Stato. Schlein: Violenza inaccettabile; La sinistra e gli scontri di Torino, troppo poco e troppo tardi.

Sinistra Italiana Giovinazzo condanna le violenze di Torino e risponde a DepalmaDalla sezione: «Non possono esserci ambiguità, ma è inaccettabile la strumentalizzazione della propaganda autoritaria» ... giovinazzoviva.it

La sinistra e gli scontri di Torino, troppo poco e troppo tardiI fatti di ieri a Torino rappresentano un punto di non ritorno. Durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, degenerata in guerriglia urbana, un poliziotto è stato aggre ... formiche.net

La sinistra si dissoci da ogni illegalità A quanto pare, siamo tutti contro la violenza. Tutti, anche i partiti che hanno partecipato alla manifestazione in difesa del centro sociale occupato, hanno condannato l’orribile episodio di Torino, culminato con la guerrigli - facebook.com facebook

Una lezione soprattutto alla sinistra, troppo impegnata ad attaccare gli Stati Uniti e a non dire parole chiare di condanna contro il sanguinario regime degli ayatollah iraniani. Noi siamo convintamente accanto ad Antonio Tajani, per il popolo iraniano. x.com