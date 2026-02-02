La sinistra condanna le violenze Poi però se la piglia con il governo
La sinistra condanna le violenze ma poi si scaglia contro il governo. All’inizio hanno preferito non commentare, poi con il video sono cambiati tono. I rappresentanti progressisti hanno iniziato a parlare di strumentalizzazioni della destra, senza nascondere le loro critiche. La polemica si infiamma e la giornata si è conclusa con accuse e smentite.
All’inizio hanno taciuto. Dopo il video, però, i «coraggiosi» progressisti non potevano più e hanno denunciato il fatto sproloquiando sulla destra che strumentalizza. Avs: «Se non avessero sgomberato il centro sociale.». Chi siano e quale sia la loro provenienza ideologica è più che chiaro a tutti, compresi i loro sponsor. Del resto, i metodi parlano per loro: attacchi dieci contro uno, calci a un agente a terra senza casco e, soprattutto, le martellate che fanno vero antifascista. Sono antagonisti dei centri sociali, caricatura del comunismo che fu, residui bellicosi di un passato sconfitto. Gente che accetta e alimenta il conflitto sociale solo se può stravincere giocando sporco, consapevole di avere le spalle politicamente coperte. 🔗 Leggi su Laverita.info
