La serie TV di The Last of Us sarebbe già alla fine

La serie TV di The Last of Us potrebbe chiudersi con la terza stagione. Secondo alcune fonti, i produttori starebbero valutando di terminare la storia prima di quanto previsto, lasciando aperta la possibilità di un finale in anticipo. I fan restano in attesa di conferme ufficiali, ma molti si domandano già come si svilupperà la vicenda nei prossimi episodi.

La serie tv *The Last of Us*, creata da Craig Mazin e basata sui videogiochi omonimi di Naughty Dog, potrebbe concludersi già con la terza stagione. A suggerirlo è stato Casey Bloys, amministratore delegato di HBO, durante un’intervista a *Deadline*. Non si tratta di una dichiarazione ufficiale, ma di un’osservazione che, nel linguaggio delle major, ha un peso significativo. Bloys ha risposto alla domanda su una possibile chiusura delle serie di punta della rete con un semplice: «sembra proprio così», lasciando intendere che la direzione della rete punta a una conclusione entro la terza stagione, anche se la decisione finale spetterà ai creatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

