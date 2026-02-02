La serie TV di The Last of Us | la terza stagione potrebbe essere suggerisce il boss di HBO

La terza stagione di The Last of Us potrebbe essere l’ultima. Casey Bloys, il capo di HBO, ha detto che i nuovi episodi potrebbero chiudere la serie. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma sembra che la storia possa arrivare a una conclusione dopo questa stagione.

La serie TV di The Last of Us potrebbe avviarsi verso la conclusione con la terza stagione. A suggerirlo è Casey Bloys, CEO di HBO, che ha lasciato intendere come il prossimo ciclo di episodi possa rappresentare il capitolo finale dell’adattamento. Dopo una prima stagione fedele al videogioco originale e una seconda che ha iniziato a raccontare gli eventi di The Last of Us Parte II, il progetto sembra ormai vicino al suo epilogo. La decisione definitiva, tuttavia, resta nelle mani degli showrunner. L’impressione è che HBO si stia preparando a chiudere la storia senza ulteriori dilatazioni. Interpellato direttamente sulla possibilità che la terza stagione sia l’ultima, Bloys ha risposto che “sembra proprio così”, specificando però che scelte di questo tipo vengono prese in accordo con il team creativo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

