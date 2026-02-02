Questa mattina, davanti alla ex Dante, genitori, insegnanti e dirigenti si sono ritrovati per ribadire che la scuola non si divide. I cartelli colorati portano messaggi chiari: “La scuola non si divide”, “Gli studenti non sono numeri” e “Nessun grado di separazione”. È una protesta pacifica, ma decisa, contro le decisioni di riorganizzare le strutture scolastiche. La comunità si oppone all’idea di spezzare un’unica realtà come l’Alighieri Pascoli, che invece vogliono mantenere unita.

"Nessun grado di separazione, l’Alighieri Pascoli è un’unica entità"; "Gli studenti non sono numeri" o ancora "La scuola non si divide, si sostiene": è domenica mattina e i cartelli colorati spuntano sulle macerie della ex Dante. Centinaia di persone ieri tra genitori, studenti, dirigenti, insegnanti, cittadini, rappresentanti delle istituzioni, politici, si sono ritrovati alle ore 11 davanti ai cancelli della scuola media a La Tina per dire "no" all’accorpamento della Alighieri-Pascoli ai due circoli didattici. A dare man forte alla mobilitazione anche una petizione con oltre mille 500 firme già raccolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La scuola non si divide". Genitori, docenti e dirigenti bocciano il dimensionamento

Approfondimenti su Dante Scuola

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Dante Scuola

Argomenti discussi: Le liste di proscrizione di Azione Studentesca: la scuola non ci sta; Dietro la cattedra; Cambio scuola superiore durante l’anno: quando è possibile e come fare; Educazione sessuo-affettiva nelle scuole, se non ne parlano i prof ci pensa il web: i dati allarmanti sulla pedagogia pornografica e i rischi reali per chi si affida solo a internet.

La scuola non si divide. Genitori, docenti e dirigenti bocciano il dimensionamentoManifestazione di protesta organizzata a Città di Castello davanti al cantiere della Dante per dire no all’accorpamento delle medie. Promossa anche una petizione con oltre 1.500 firme già raccolte. lanazione.it

La scuola superiore di quattro anni in Italia non funzionaI motivi per cui la scuola superiore quadriennale non si è affermata sono diversi e difficili da sintetizzare, anche perché l’esperienza è stata molto diversa da scuola a scuola. In generale, però, il ... ilpost.it

Comitato genitori scuola Mazzini - Bassano (@GenitoriMazziniBassano) - facebook.com facebook