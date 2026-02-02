La Rugby Palermo continua la rincorsa alla serie B

La Rugby Palermo ha vinto ancora, questa volta a Enna. La squadra ha portato a casa cinque punti battendo il Rugby Centro Sicilia allo stadio Pregadio con un risultato di 59-17. Una vittoria netta che permette ai palermitani di continuare la corsa verso la serie B.

La Rugby Palermo torna con 5 punti anche da Enna, battuto allo stadio Pregadio il Rugby Centro Sicilia 59 (9) 17 (2). Continua così la corsa del quindici nero arancio, guidati dal duo La TorreZappia che anche ieri ha messo in cascina una vittoria ha conquistare tutti i 5 punti in palio, contro un R.C.S. mai domo e che si era portato subito in vantaggio con una punizione. Dopo il 3-0 dei padroni di casa sono venuti fuori i palermitani iniziando la sequenza delle mete. Virzì 3-7 traf. Salvo Benfante Montelepre 3-14 trasf. Benfante Gabriele Lo Bue 3-21 Benfante Emanuele Naccari 3-28 trasf. Benfante Agostino Puma 3-35 trasf.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Rugby Palermo

La Reggina prosegue con successo la sua stagione nel girone di ritorno di Serie D, ottenendo la sesta vittoria consecutiva battendo il Castrumfavara per 2-0 allo stadio “Granillo”.

Il campionato maschile di Serie A Elite di rugby prosegue con il derby tra Petrarca Rugby e Rangers Rugby Vicenza 1974.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

ASD Rugby Palermo - ASD Trapani Rugby - Serie C

Ultime notizie su Rugby Palermo

Argomenti discussi: Corriere dello Sport: Tanto Palermo e il Bari cade; Il Pisa sceglie Hiljemark: l'ex Palermo e Genoa in panchina per il dopo Gilardino; La Morrone continua a correre: espugnato anche il terreno del Campora (1-2) · CosenzaChannel.it; Pisa-Tramoni-Palermo, trattativa aperta: continua il gioco delle parti, la volontà del giocatore...

Palermo, continua la protesta degli ultras: cori contro Dionisi e GardiniIn casa Palermo continua la protesta contro la dirigenza, in particolare l'ad Giovanni Gardini e il tecnico Alessio Dionisi. Fina dall'inizio della sfida di questa sera contro il Frosinone infatti ... m.tuttomercatoweb.com

Palermo, continua la contestazione. Altro striscione contro Gardini e DionisiProsegue la contestazione a Palermo, nonostante la squadra abbia raggiunto matematicamente i play-off e abbia dunque ancora la possibilità di sciattare un’annata contraddistinta da un continuo ... m.tuttomercatoweb.com

Appuntamento della Domenica Palermo vs Rugby Centro Sicilia Enna bassa, Stadio "T. Pregadio" 01.02.2026 Ore 14:30 Forza ragazzi! . - facebook.com facebook