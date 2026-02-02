La rivoluzione delle visite | la domenica in ospedale c’è la fila

Domenica all’Inrca di Ancona è cambiata. Invece di una giornata tranquilla, si sono formate lunghe file davanti agli sportelli Cup e nei reparti. I parenti aspettano di fare visite specialistiche e di parlare con i medici. La scena di solito domenicale si è trasformata in una vera e propria corsa per le prestazioni sanitarie.

Ancona, 2 febbraio 2026 – L’immagine tipica domenicale con i parenti che vanno in visita ai propri cari, ieri all’ Inrca è apparsa completamente diversa, con persone in fila agli sportelli Cup, nei reparti per eseguire visite specialistiche, a colloquio con i medici in attesa di una prestazione. Un’ immagine nuova della sanità marchigiana e tanto attesa dai cittadini, cui la Regione Marche sta rispondendo per ridurre le liste di attesa: offrire le prestazioni sanitarie anche di sabato e domenica. L’iniziativa, promossa dall’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro, consente alle Aziende sanitarie di fissare visite e esami diagnostici anche nei festivi e prefestivi per rendere più rapido l’accesso alle cure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

