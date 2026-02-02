La rissa tra due famiglie per un ragazzo conteso a Palermo

Una rissa tra due famiglie a Palermo si è conclusa con un arresto e cinque denunce. Tutto è iniziato in via Monfenera, dove un 32enne è finito in manette per aver preso parte alla lite. Le autorità hanno spiegato che l’episodio è scoppiato per una disputa legata a un ragazzo. La polizia ha intervenuto sul posto, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Le indagini continuano per chiarire i dettagli della vicenda.

Un 32enne è stato arrestato e altre cinque sono state denunciate per una lite familiare in via Monfenera a Palermo. A scatenarla sarebbe stata la gelosia tra due ragazzine innamorate dello stesso giovane. I denunciati sono quattro donne e un uomo tra i 18 e i 54 anni. Le ostilità sono cominciate nella mattinata di domenica con uno screzio avvenuto nella zona del mercato di Ballarò. Poi la sera alle 22 la situazione è definitivamente degenerata: dalle parole si è passati alle mani e la strada si è trasformata in un ring improvvisato che ha coinvolto 15 persone. Le tre donne. Durante la rissa, particolarmente violenta, tre donne si sarebbero aggredite colpendosi anche con caschi da motociclista.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Palermo Rissa

Una rissa tra giovani e famiglie si è scatenata ieri pomeriggio nel cuore di Roma.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Omicidio Paolo Taormina: cosa sta succedendo a Palermo

Ultime notizie su Palermo Rissa

Argomenti discussi: Rissa tra due ragazze nella notte: una 23enne in ospedale; Bologna, rissa con coltello tra due 34enni a Porta Castiglione. Il Comune: Potenziare i controlli; Reggio, rissa tra due gruppi di giovani alle cinque del mattino in via dell’Aeronautica; Botte tra due gruppi di giovani a Ponte Pietra, un ragazzo finisce al Pronto soccorso.

Ragazzo conteso tra due coetanee, scoppia la rissa tra due famiglie a PalermoLa rissa ha portato all'arresto di un 32enne e alla denuncia di 5 persone (quattro donne e un uomo) tra i 18 e 54 anni ... ilsicilia.it

L'amore tra due giovani e la faida tra le famiglie, scoppia la rissa a colpi di casco: un arresto e 5 denunceDopo un primo scontro verbale avvenuto a Ballarò la situazione è presto degenerata, trasformando via Monfenera in un ring senza esclusione di colpi. Ad avere la peggio due donne: una è stata ricoverat ... palermotoday.it

Il giorno successivo alla violenza sessuale nello stesso locale si sarebbe verificata una rissa https://qds.it/turista-violenza-sessuale-locale-palermo-chiusa-attivita/ #palermo #violenzasessuale - facebook.com facebook