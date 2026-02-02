Quasi il 94% degli italiani utilizza internet o l’intelligenza artificiale per cercare informazioni sulla propria salute. La ricerca, condotta da Sociometrica e FieldCare per le fondazioni Italia in salute e Pensiero Solido, mostra quanto sia ormai diffusa la pratica di affidarsi al web per capire i propri problemi di salute.

Il 94% degli italiani cerca informazioni sulla propria salute attraverso internet o con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, secondo i dati di una ricerca inedita condotta dagli istituti Sociometrica e FieldCare per conto di Fondazione Italia in salute e Fondazione Pensiero Solido. Il fenomeno, definito “salute Artificiale”, non è più un’eccezione ma una pratica diffusa, ormai integrata nella vita quotidiana della popolazione. Più della metà degli intervistati, il 53,3%, lo fa con regolarità, segno di un’abitudine consolidata. Tra i strumenti più utilizzati, Google rimane il primo, scelto dal 73,5% degli utenti, ma l’intelligenza artificiale generativa ha già raggiunto un’adozione significativa: il 42,8% degli italiani si serve di chatbot come ChatGPT, Gemini o Claude per capire sintomi, valutare terapie o comprendere diagnosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La ricerca di informazioni sanitarie online diventa norma per la stragrande maggioranza degli italiani.

