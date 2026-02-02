La proposta sessuale poi l’abbraccio | Ha provato a rubarmi il Rolex Giovane ladra in fuga

Una giovane ladra ha tentato di rapinare un Rolex, ma l’episodio si è trasformato in qualcosa di diverso. Dopo aver fatto una proposta sessuale esplicita, ha cercato di abbracciare la vittima. L’uomo ha riferito che il suo obiettivo era il prezioso orologio, e l’aggressione si è conclusa con un tentativo di furto che ha lasciato tutti sorpresi.

La richiesta sessuale esplicita e la ricerca dell'abbraccio: "Penso per provare a rubarmi l'orologio costoso, un Rolex". E', in sintesi, quanto accaduto alcuni giorni fa ad un uomo di circa 70 anni, che ha voluto raccontare la propria esperienza a FerraraToday. Un tentativo di rapina in piena regola, alla luce del giorno, addirittura sotto casa. Una storia purtroppo già sentita che, però, almeno stavolta, è finita con un nulla di fatto. Ma l'appello a fare attenzione – e a segnalare tutto alle forze dell'ordine - rimane prioritario. La vicenda in questione è accaduta a fine gennaio, all'interno del giardino di un palazzo del quartiere compreso tra via Arianuova e viale XXV Aprile: "Era circa mezzogiorno – ci racconta l'uomo – quando ho parcheggiato l'auto nel cortile.

