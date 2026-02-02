La programmazione durante il Festival di Sanremo la decisione di Mediaset

Mediaset ha annunciato come sarà la programmazione in diretta durante il Festival di Sanremo, che inizia il 24 febbraio e termina il 28 con il gran finale. Le reti del gruppo televisivo cambieranno i palinsesti per seguire ogni serata dell’evento, con puntate speciali e aggiornamenti continui. La decisione ha già fatto discutere i fan e gli spettatori, pronti a seguire le emozioni della kermesse canora.

La decisione di Mediaset sulla programmazione durante il Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo prenderà il via il prossimo 24 febbraio e si concluderà il 28 con il gran finale. La nuova edizione condotta da Carlo Conti insieme a Laura Pausini, vedrà sul palco del Teatro Ariston tantissimi ospiti, da Achille Lauro a Can Yaman. Stando a quanto riporta Santo Pirrotta nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch emergono inediti dettagli sulla programma di Mediaset durante il Festival di Sanremo: "Alla fine Mediaset non metterà in campo una vera contro programmazione contro Sanremo.

