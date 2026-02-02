Questa sera va in onda l’ultima puntata della fiction di successo

Grande appuntamento stasera con l'ultima puntata de La Preside: Eugenia riuscirà a riaprire l'istituto alberghiero? Invece Vittorio ce la farà a conquistarla? Questa sera andrà in onda l’ultima puntata de La Preside, la fiction che si ispira alla storia vera di Eugenia Carfora. La protagonista è Luisa Ranieri che porta sul piccolo schermo un racconto che riguarda le periferie napoletane. Eugenia è una preside che si occupa di un istituto superiore a Caivano, in provincia di Napoli, e che cerca di abbassare la dispersione scolastica, andando a prendere i ragazzi anche a casa pur di farli entrare nelle aule. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La Preside, stasera l’ultima puntata della fiction di successo

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata della serie televisiva

LA PRESIDE STASERA LA PRIMA PUNTATA #lapreside #luisaranieri

