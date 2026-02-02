La Preside stasera in tv l' ultima puntata | le anticipazioni

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata della serie televisiva

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” La serie televisiva "La Preside" giunge al suo epilogo oggi, lunedì 2 febbraio, in prima serata su Rai 1, con la quarta e ultima serata. Nel corso delle settimane la scuola non è stata soltanto un luogo di istruzione, ma un argine necessario contro l’abbandono, la violenza e le occasioni mancate. Interpretata da Luisa Ranieri, la protagonista Eugenia Liguori saluta il pubblico dopo un percorso ricco di scontri, cadute e ostinazione, lasciando in eredità una domanda importante: quanto siamo davvero disposti a difendere il futuro dei ragazzi? Nell'episodio che apre la serata, il sogno dell’istituto alberghiero, su cui Eugenia aveva puntato tutto, sembra sgretolarsi sotto il peso delle resistenze e dei compromessi.🔗 Leggi su Today.it

La Preside 4, anticipazioni 2 febbraio: Eugenia in pericolo di vitaNella quarta puntata de La Preside, in onda il 2 febbraio su Rai1, Eugenia affronta attentati sempre più gravi mentre qualcuno la tradisce dall’interno. libero.it

