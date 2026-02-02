Questa sera su Rai 1 va in onda la quarta puntata di La Preside. La serie con Luisa Ranieri torna in prima serata alle 21,30, diretta da Luca Miniero. La protagonista, la Preside, si prepara a affrontare nuovi episodi e sfide quotidiane nella scuola.

La Preside: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 2 febbraio. Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de La Preside, la nuova serie con protagonista Luisa Ranieri e con la regia di Luca Miniero. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La Preside: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Ecco le anticipazioni sulla seconda puntata de La Preside, in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21:30 su Rai 1.

Ecco le anticipazioni della terza puntata de La Preside, in onda il 26 gennaio 2026 su Rai 1 alle 21:30.

