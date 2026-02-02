La pioggia non dà tregua un' altra settimana di maltempo

2 feb 2026

La pioggia non smette di cadere su Parma. Per tutta la settimana, piove senza sosta, creando disagi in città e in tutta la provincia. Le strade sono allagate e molte zone sono sotto acqua. La situazione si mantiene difficile, e ancora nessuna tregua in vista.

La pioggia non dà tregua a Parma: per tutta la settimana continuerà a cadere sulla città e su buona parte della provincia. La buona notizia è che a partire dal weekend le temperature saranno in aumento, andando a toccare i 12 gradi di massima. Sono queste le previsioni di 3bmeteo, che a Parma oggi raccontano di nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata. Sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1099m.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

