La Pianese si ferma contro la Vis Pesaro, interrompendo una serie positiva di nove risultati utili. I padroni di casa, che avevano fatto bene nelle ultime partite, subiscono una sconfitta che molti considerano immeritata. I giocatori di Birindelli avevano l’obiettivo di continuare a scalare la classifica, ma questa volta non sono riusciti a portare a casa i tre punti. La squadra ora si prepara a tornare in campo, consapevole di aver dato tutto, anche se il risultato non premia gli sforzi.

Mastica amaro la Pianese dopo l’immeritato stop di sabato pomeriggio contro la Vis Pesaro. Un ko che ha fermato l’incredibile serie positiva di nove risultati utili consecutivi per i ragazzi di Birindelli, che contro i marchigiani sono stati puniti oltre i propri demeriti. Decisive, come spesso accade nel calcio moderno, le palle inattive, sfruttate alla grande dalla formazione di Roberto Stellone che prima ha pareggiato e poi ha operato il sorpasso con due colpi di testa su corner. "Abbiamo vinto su un campo difficile, contro una squadra che era reduce da nove risultati utili consecutivi ma che soprattutto è compagine ardua da affrontare, essendo quadrata e organizzata, e disponendo di un’ottima difesa" così l’allenatore dei pesaresi, visto in serie A alla guida del Frosinone, che rende merito ai vinti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Pianese già con la testa alla capolista. Ko immeritato dopo nove risultati utili

Questa sera la Pianese ha subito una sconfitta in casa contro il Vis Pesaro, interrompendo una serie positiva di nove partite a punti.

