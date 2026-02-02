La nuova piazza Maradona? Anonima e incolore L’imprenditore Ditto | Tradita la memoria del luogo

La nuova piazza Maradona sembra del tutto anonima e senza carattere. L’imprenditore Ditto commenta: “Tradita la memoria del luogo”. Guardando i rendering diffusi in queste ore, viene da chiedersi se si stia davvero guardando il nuovo Largo o piuttosto una sala d’attesa di uno studio dentistico.

“Guardando i rendering diffusi in queste ore, viene da chiedersi se si stia guardano il nuovo Largo Maradona o una straordinaria sala d’attesa di uno studio odontoiatrico ”. Lo afferma Enrico Ditto, imprenditore napoletano del settore turismo, che aggiunge: “Dall’immagine emerge un quadro desolante: panchine anonime, superfici fredde, il basolato vesuviano unico nel suo genere sostituito da blocchi che potrebbero essere collocati in qualsiasi città del mondo senza che nessuno noti la differenza”. Per Enrico Ditto il punto non è mettere in discussione il principio della riqualificazione, ma il modo in cui viene interpretata.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Largo Maradona

Il Giorno della Memoria invita a riflettere sul significato di ricordare e sull’importanza di riconoscere i segnali del genocidio.

Il futuro dei giovani in Campania è al centro di un dibattito cruciale, con l'imprenditore Ditto che lancia un appello: il 2026 rappresenta l’ultima chiamata per attuare una svolta decisiva.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Largo Maradona

Argomenti discussi: Largo Maradona, Comune approva il progetto: lo spazio ai Quartieri Spagnoli diventa area pubblica attrezzata; Il progetto di Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli: piazza pubblica, ingresso gratis; Ecco come sarà largo Maradona: il video del progetto che rivoluziona la visita al murales più visitato dai turisti; Quartieri Spagnoli, svolta per Largo Maradona: nasce una vera piazzetta pubblica.

La nuova piazza Maradona? Una straordinaria sala d’attesa di uno studio odontoiatricoGuardando i rendering diffusi in queste ore, viene da chiedersi se si stia guardano il nuovo Largo Maradona o una straordinaria sala d’attesa di uno studio ... napolivillage.com

Il progetto di Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli: piazza pubblica, ingresso gratisLargo Maradona cambia look: sarà ristrutturato: pietra lavica, panchine, chioschi e fioriere. Al via i lavori. C’è l’accordo con i privati, che finanziano e gestiranno lo slargo dei Quartieri Spagnoli ... fanpage.it

Il nuovo 'Largo Maradona' presto prenderà vita in una nuova forma ma con lo stesso amore di sempre "IL PROGETTO GK10 (2026): Il Restyling di Giuseppe Klain Il 2026 segna una svolta fondamentale per Largo Maradona grazie al Comune di Napoli, al Si - facebook.com facebook