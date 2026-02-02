La morte di Lorenzo Una perizia psichiatrica sulla mamma e i fratelli

A Campi Bisenzio, i giudici hanno deciso di affidare una perizia psichiatrica sulla madre e sui fratelli di Lorenzo Paolieri, il giovane trovato morto lo scorso dicembre in un baule nascosto nel cortile di casa. La procura vuole capire se le persone vicine a Lorenzo avevano la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. La famiglia si trova ora sotto la lente di un’équipe di esperti, che dovrà valutare il loro stato mentale e il livello di consapevolezza. La vicenda ha scosso la comunità e ora si aspetta il risultato

di Stefano Brogioni FIRENZE Sarà verificata la capacità di intendere e di volere della madre e dei fratelli di Lorenzo Paolieri, il classe 1993 i cui resti sono stati ritrovati lo scorso dicembre in un baule nascosto nel retro della villetta di famiglia alla Madonnina, frazione di Campi Bisenzio vicina a Sant’Angelo a Lecore. E’ la decisione assunta dal pm, Lorenzo Boscagli, e avallata dal tribunale, nell’ambito del procedimento che vede i tre indagati per omissione di soccorso e occultamento di cadavere. Stamani, dinanzi al giudice Alessandro Moneti, verrà affidata l’incarico al consulente Rolando Paterniti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La morte di Lorenzo. Una perizia psichiatrica sulla mamma e i fratelli Approfondimenti su Lorenzo Paolieri Morte di Iris Setti, caso riaperto: nuova perizia psichiatrica per Nweke Chukwuka Omicidio a Viareggio: perizia psichiatrica sull’imprenditrice accusata della morte di un uomo che le aveva rubato la borsa La donna è accusata di aver ucciso un uomo che le aveva rubato la borsa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lorenzo Paolieri Argomenti discussi: Il calvario e la morte di Lorenzo Malaraggia, la moglie: Niente attenzione negli ospedali, voglio la verità per nostro figlio; Venerdì i funerali di Lorenzo Malaraggia, il 54enne morto in pronto soccorso per un dolore al ginocchio; Morte di Lorenzo per malaria: al via il processo contro Ocrim; Monza, I fratelli Di Lorenzo: A Bugno la nostra prima bici, ora abbiamo chiuso l'officina. I cimeli al Museo della Bicicletta di Concorezzo. San Colombano, la morte sospetta di Lorenzo Malaraggia: dopo l’autopsia, disposti accertamenti istologiciDal dolore al ginocchio al decesso nel giro di tre giorni, dopo due dimissioni da altrettanti ospedali. Venerdì 30 gennaio i funerali nella chiesa parrocchiale di San Colombano Abate ... msn.com Morte di Lorenzo per malaria: al via il processo contro OcrimAl via il processo per la morte di Lorenzo Pagliari, il 38enne cremonese specialista elettronico dell’Ocrim, stroncato dalla malaria ... cremonaoggi.it Che brutto risveglio oggi con la notizia della morte di Lorenzo Trincia (classe 1970), amico e vero "GENTLE GIANT", vista la sua statura, bassista di talento e dal cuore che lo portava a immergersi completamente in ogni progetto musicale affrontato. Lo voglio ri - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.