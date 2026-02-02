La morte di Lorenzo Una perizia psichiatrica sulla mamma e i fratelli

Da lanazione.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campi Bisenzio, i giudici hanno deciso di affidare una perizia psichiatrica sulla madre e sui fratelli di Lorenzo Paolieri, il giovane trovato morto lo scorso dicembre in un baule nascosto nel cortile di casa. La procura vuole capire se le persone vicine a Lorenzo avevano la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. La famiglia si trova ora sotto la lente di un’équipe di esperti, che dovrà valutare il loro stato mentale e il livello di consapevolezza. La vicenda ha scosso la comunità e ora si aspetta il risultato

di Stefano Brogioni FIRENZE Sarà verificata la capacità di intendere e di volere della madre e dei fratelli di Lorenzo Paolieri, il classe 1993 i cui resti sono stati ritrovati lo scorso dicembre in un baule nascosto nel retro della villetta di famiglia alla Madonnina, frazione di Campi Bisenzio vicina a Sant’Angelo a Lecore. E’ la decisione assunta dal pm, Lorenzo Boscagli, e avallata dal tribunale, nell’ambito del procedimento che vede i tre indagati per omissione di soccorso e occultamento di cadavere. Stamani, dinanzi al giudice Alessandro Moneti, verrà affidata l’incarico al consulente Rolando Paterniti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

