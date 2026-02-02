La morte dell' ispettore Raciti durante Catania-Palermo | causa dello Stato nei confronti di Speziale udienza rinviata

L’udienza sulla causa contro Antonino Speziale, condannato per l’omicidio dell’ispettore Raciti, è stata rinviata al 24 marzo 2026. La Corte d’appello di Catania ha deciso di spostare l’udienza, che riguarda lo stato delle accuse e le richieste dello Stato. La situazione resta in sospeso, mentre si attende una nuova data per discutere il procedimento civile contro l’ex ultras.

Il nuovo procedimento è stato incardinato dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha annullato la precedente condanna di Speziale, difeso dall'avvocato Giuseppe Lipera, al risarcimento dei danni. Il rinvio è stato disposto perché diversi componenti del Collegio sono risultati incompatibili, avendo già partecipato ai precedenti gradi di giudizio. Il procedimento è stato quindi assegnato al primo collegio della Corte d'appello di Catania, che dovrà decidere in diversa composizione. La prossima udienza è stata fissata per il 24 marzo. Intanto oggi - in occasione del 19esimo anniversario della sua morte, avvenuta appunto il 2 febbraio 2007 - Raciti è stato ricordato come ogni anno.🔗 Leggi su Palermotoday.it

