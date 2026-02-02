La moglie di Tony Dallara | Mio marito dimenticato Per 53 anni ha mandato canzoni a Sanremo

Patrizia Dallara, moglie del cantante Tony Dallara, ha raccontato quanto il marito si senta dimenticato. Dopo 53 anni di carriera, Tony ha inviato canzoni a Sanremo senza mai ricevere grande attenzione. Questa mattina, Patrizia e la figlia Lisa sono tornate a parlare di lui durante una trasmissione di Caterina Balivo, sottolineando quanto Tony abbia dato tanto alla musica italiana senza ricevere il riconoscimento che meriterebbe.

Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Patrizia ha parlato del marito e ha rivelato alcune delle delusioni più grandi che il cantante ha vissuto Patrizia, moglie di Tony Dallara, e la figlia Lisa sono tornate ospiti di Caterina Balivo a La volta buona. Nel salotto di Rai1 hanno ricordato il celebre cantante, scomparso due settimane fa a causa di alcune complicazioni legate a un'infezione. La moglie e le figlie stanno ancora valutando se intraprendere azioni legali, poiché hanno lasciato che potrebbe esserci stata una carenza nell'assistenza medica.

Nella puntata de La Volta Buona del 20 gennaio 2026 si affrontano temi diversi, tra ricordi personali e opinioni sul panorama musicale.

Addio a Tony Dallara, all'anagrafe Antonio Lardera, scomparso all'età di 89 anni.

