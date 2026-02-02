La Marzocchina conquista la Gazzetta dello Sport | il Valdarno protagonista del cicloturismo vintage

La Marzocchina conquista la Gazzetta dello Sport. La notizia fa parlare di un’attenzione crescente per il cicloturismo nel Valdarno, che si sta affermando come una delle mete più interessanti per gli appassionati di viaggio lento e sostenibile. La rivista nazionale dedica spazio ai percorsi e alle iniziative della zona, portando il Valdarno sotto i riflettori e attirando l’attenzione di nuovi visitatori.

Arezzo, 02 febbraio 2026 – La Marzocchina approda sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ottenendo una vetrina di rilievo nazionale che accende i riflettori sul Valdarno e sulla sua vocazione al cicloturismo sostenibile. Nei giorni scorsi, il celebre quotidiano sportivo ha dedicato un'intera pagina al cicloturismo in Toscana e agli eventi "vintage" capaci di intrecciare sport, paesaggio, memoria e turismo lento, raccontando una passione per le due ruote che va ben oltre l'agonismo. All'interno dello speciale focus, ampio spazio è stato riservato agli appuntamenti della Valdarno Bike Road e alla storica Marzocchina, manifestazioni che negli anni sono diventate simbolo di un modo autentico di vivere la bicicletta, valorizzando borghi, campagne e comunità locali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Marzocchina conquista la Gazzetta dello Sport: il Valdarno protagonista del cicloturismo "vintage

