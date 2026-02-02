La ’Marcia della pace’ Giochi colori e speranze tra parchi e vie della città
La città si riempie di bambini, famiglie e volontari che partecipano alla tradizionale Marcia della Pace. Tra giochi, bandiere colorate e sorrisi, si cammina lungo le vie e nei parchi, con l’obiettivo di trasmettere speranza e unità. La manifestazione si ripete ogni anno, portando in strada un messaggio semplice ma forte: la pace si costruisce passo dopo passo, anche tra le case e le piazze del quartiere.
Se la storia avesse davvero insegnato qualcosa, probabilmente non si parlerebbe più di guerra e tragedie in giro per il mondo. Lo stesso pianeta che ospita persone in grado di distruggere, ma anche gruppi di individui che ricerca la pace, come Azione Cattolica. Quest’ultima è un’associazione centenaria che fa della condivisione dei principi della chiesa e della devozione a Dio i suoi punti cardine. La stessa che ieri pomeriggio ha voluto organizzare una camminata per la pace, sventolando la bandiera multicolore e raggruppando più famiglie possibili per permettere alla stessa città, ma non solo, di vedere quanto tutti quanti possono fare qualcosa di significativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
