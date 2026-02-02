La madre di Vittorio Fortunato, il bambino nato a Ragusa nel novembre 2020, torna sotto i riflettori durante il processo per abbandono. Questa volta, sono stati gli esperti a sottolineare un evidente stato di indebolimento cognitivo della donna, che potrebbe influire sulla sua capacità di affrontare il procedimento legale. La discussione si riaccende in aula, con la difesa che cerca di fare luce sulla salute mentale della madre.

Il processo per abbandono di minore che vede come imputata la madre del piccolo Vittorio Fortunato, nato nel novembre 2020 a Ragusa, si è nuovamente acceso in aula con l’apporto di un esperto di parte. Secondo il consulente della difesa, dottor Di Fazio, la donna, al momento del parto improvviso e solitario che ha segnato il 4 novembre 2020, si trovava in uno stato di grave alterazione psichica. L’evento, avvenuto in assenza di supporto medico o familiare, ha provocato uno shock emotivo e cognitivo così intenso da compromettere in modo significativo la capacità di intendere e volere della madre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La madre di Vittorio Fortunato: stato di indebolimento cognitivo evidenziato dagli esperti in sede di dibattito legale

