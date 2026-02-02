La Luna piena della neve illumina anche i cieli di Bergamo

La luna piena di febbraio si mostra sopra Bergamo. La notte di domenica, molti hanno alzato gli occhi al cielo per ammirare il plenilunio, che ha illuminato la città e i paesaggi circostanti. Lo spettacolo si è potuto vedere facilmente anche senza strumenti, regalando un’immagine suggestiva e rara in questa stagione.

LA NATURA. Il plenilunio di febbraio visibile in Bergamasca nella tarda serata di domenica 1 febbraio: spettacolo suggestivo osservabile anche a occhio nudo. Per appassionati di astronomia e semplici curiosi, nella tarda serata di domenica 1 febbraio i cieli hanno regalato uno spettacolo particolarmente suggestivo. Si è infatti verificato il plenilunio di febbraio, noto anche come «Luna piena della neve», che ha raggiunto il suo momento di massima illuminazione intorno all'una risultando ben visibile anche a Bergamo e in tutta la provincia. Il nome di questo plenilunio affonda le sue radici in antiche tradizioni culturali e naturali: diversi popoli, tra cui le tribù native del Nord America, erano soliti associare le fasi lunari ai cicli stagionali.

