A Sydney, il pubblico ha assistito a un match che ha confermato la leggenda di Alexander Volkanovski. Il campione dei pesi piuma ha dominato il main event di UFC 325, offrendo uno spettacolo di strategia e tenacia. Gli appassionati sono usciti soddisfatti, consapevoli di aver visto un incontro di alto livello.

Gli amanti dei match strategici e ben condotti non saranno rimasti delusi dal main event di UFC 325, tenutosi a Sydney, seconda casa del campione dei pesi piuma Alexander Volkanovski. Certo, chi voleva vedere un match selvaggio sarà rimasto a bocca asciutta, perché, a parte qualche scambio veramente intenso nel terzo round, Diego Lopes, sfidante al titolo di Volkanovski per la seconda volta nel giro di un anno, non è riuscito a chiudere il campione all’angolo per scatenare la propria furia. Volkanovski ha difeso il titolo e raggiunto José Aldo per numero di vittorie in incontri titolati svolti in UFC, ben otto, numeri da leggenda vivente. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La leggenda di Volkanovski continua

