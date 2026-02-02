La Lega a Vigarano si mostra unita, dopo le tensioni degli ultimi mesi. I militanti ferraresi si sono ritrovati in una riunione dove hanno ribadito la loro determinazione a mantenere il partito compatto e radicato sul territorio. L’obiettivo è lanciare un messaggio di forza e di disponibilità a proporre un’alternativa politica concreta, puntando sull’unità interna e sul legame con i cittadini locali.

Un partito che si ricompatta, archivia le fratture e rilancia l’azione politica sul territorio. È il messaggio che arriva dalla riunione dei militanti ferraresi della Lega, andata in scena nei giorni scorsi, con una partecipazione definita ampia e trasversale, segno di un’organizzazione che prova a ripartire facendo leva su unità e radicamento locale. "Grande partecipazione e clima di unità alla riunione dei militanti ferraresi della Lega, che ha visto la presenza di tutte le sezioni del territorio, compatte e unanimi nel rilanciare con forza l’azione politica della Lega a livello locale e provinciale", si legge nella nota diffusa dal Carroccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Lega e lo strappo di Bergamini: "Partito compatto e radicato. Vigarano? Pronti a un’alternativa"

