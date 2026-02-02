La Juvecaserta continua a volare | superata la Dany Quarrata al PalaPiccolo

La Juvecaserta batte Dany Quarrata 80-70 al PalaPiccolo e mantiene la testa della classifica. La partita si decide negli ultimi minuti, con la squadra di casa che allunga nel finale e conquista un’altra vittoria importante.

La Paperdi Juvecaserta 2021 continua la sua corsa in testa alla classifica e allunga la sua striscia vincente superando al palaPiccolo di Caserta il quintetto del Consorzio Leonardo Dany Quarrata per 80-70 al termine di una partita che si è decisa soltanto nella parte finale. Tanto grazie alla eccellente prova messa in campo dai toscani che hanno tirato meglio dalla lunga distanza ed hanno spesso messo in difficoltà i bianconeri locali, nelle cui fila sono stati prudenzialmente tenuti a riposo Laganà ed Hadzic. Nel corso dell’ultimo periodo, poi, la Paperdi ha dovuto fare a meno anche di Sperduto, infortunatosi in un’azione di gioco.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Juvecaserta Quarrata

Il PalaPiccolo è di nuovo tutto esaurito.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juvecaserta Quarrata

Argomenti discussi: Juvecaserta vola con la settima vittoria consecutiva sul campo dell'Imola |; FOCUS BM/ Serie B Emoticon - Girone B: Virtus Roma 1960, Pielle Livorno e JuveCaserta ancora in vetta. Sorridono anche Luiss Roma e Faenza - di Valerio Laurenti; Il Dany Basket va vicino all’impresa, ma è Caserta a spuntarla nel finale; Serie B Nazionale. Consorzio Leonardo a Caserta. È sfida Davide contro Golia.

Paperdi Juvecaserta 2021 con la vittoria su Quarrata continua la sua striscia vincenteLa Paperdi Juvecaserta 2021 consolida il suo primato in classifica e allunga ancora la sua striscia di successi, superando al PalaPiccolo di Caserta il Consorzio Leonardo Dany Quarrata per 80-70. Una ... casertaweb.com

La Juvecaserta batte Livorno e vola in vettaIn un PalaPiccolo esaurito e ribollente di passione, la Paperdi Juvecaserta supera nettamente la Verodol Livorno, ribalta a proprio favore la differenza canestri nello scontro diretto ed aggancia al p ... casertanews.it

I Match di Febbraio della Paperdi Juvecaserta, oggi in casa contro Dany Basket Quarrata Ci vediamo sul parquet! #FORZAJC #serieboldwildwest - facebook.com facebook