La Juve dilaga al Tardini ed è quarta

La Juventus vince 4-1 contro il Parma al Tardini e si prende il quarto posto in classifica. La squadra di Allegri ha dominato la partita, segnando due gol di Bremer, uno di McKennie e uno di David. Il Parma ha trovato il gol della bandiera con un autogol di Cambiaso. La vittoria permette alla Juve di allungare e di mantenere alta la corsa verso l’obiettivo europeo.

AGI - La Juventus espugna il Tardini, battendo il Parma per 4-1. Nel poker bianconero c'è la firma di Bremer (doppietta), McKennie e David; mentre è un autogol di Cambiaso l'unico punto nel tabellino dei padroni di casa. Nella formazione dei ducali novità Nicolussi Caviglia, che esordisce dal 1' contro la squadra nella quale è cresciuto. Spalletti conferma interamente la formazione che una settimana fa ha battuto il Napoli. Bianconeri subito aggressivi. Prima con il tiro di Conceicao neutralizzato da Corvi, poi con la traversa centrata dallo stesso portoghese. L'assedio continua, e il meritato vantaggio bianconero arriva al 15. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Juve dilaga al Tardini ed è quarta Approfondimenti su Juventus Tardini Arbitro Parma Juve: designato il fischietto del match. Chi dirigerà la sfida dei bianconeri al Tardini L’arbitro che guiderà la partita tra Parma e Juventus è stato scelto. Moviola Parma Juve, l’episodio chiave della sfida di Serie A: cosa è successo al Tardini Nel match di Serie A tra Parma e Juventus, l’episodio che ha fatto discutere riguarda un’azione chiave al Tardini. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Juventus Tardini Argomenti discussi: Juventus-Napoli 3-0: Spalletti batte Conte: addio allo scudetto; Yildiz è devastante, segnano anche David e Kostic: una grande Juve abbatte il Napoli; Una Juventus gagliarda travolge 3-0 il Napoli di Conte allo Stadium; Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David (7) segna ancora, Yildiz (7,5) decisivo, Juan Jesus (4,5) errore grave. La Juventus dilaga ed espugna il Tardini: 4-1 al Parma. I bianconeri salgono al quarto postoParma-Juventus 1-4 RETI : 15' pt Bremer, 37' pt McKennie; 6' st autogol Cambiaso, 9' st Bremer, 19' st David. PARMA (4-3-2-1): Corvi 5; Delprato 5.5, Circati ... gazzettadelsud.it La Juve fa poker a Parma, bianconeri straripanti: 1-4. Bremer, la doppietta che non t’aspettiCompletano la festa McKennie e David. Ai ducali non basta l'autorete di Cambiaso ... msn.com La Juve dilaga sul campo del Parma con un poker di reti e la squadra di Spalletti resta ad un punto dal Napoli. - facebook.com facebook A segno anche #David La #Juve dilaga a Parma x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.