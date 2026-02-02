La Igor fa tre punti a Vallefoglia e corre ancora per il terzo posto

La Igor di Lorenzo Bernardi torna a vincere in trasferta, questa volta a Vallefoglia. In quattro set, la squadra conquista tre punti fondamentali nella corsa al terzo posto in classifica. La partita si è accesa fin dai primi scambi, con la Igor che ha preso il comando nel corso del match e ha mantenuto la testa fino alla fine.

Vittoria esterna per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che a Pesaro conquista in quattro set il successo su Vallefoglia e aggiunge alla propria graduatoria tre punti importanti. Azzurre dominanti nel primo parziale, poi, complici gli aggiustamenti tra le fila avversarie, tre set tiratissimi con la Igor che ha trovato in Tolok (30 punti) e Ishikawa (18) le proprie trascinatrici fino al traguardo. Vallefoglia reagisce, Novara perde un po’ il ritmo (7-4, muro su Tolok) e l’inerzia del match cambia, con Herbots che prova a tenere in scia le sue e Ungureanu (subentrata a inizio set con Lazaro in regia) di contro scappa 11-7 inchiodando la diagonale.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Igor Volley Igor Volley: le azzurre tornano al Pala Igor per il match con Vallefoglia Megabox Vallefoglia si fa superare. Igor Novara è reattiva e festeggia Questa sera il Megabox Vallefoglia ha subito una sconfitta netta in casa contro Igor Novara. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Igor Volley Argomenti discussi: Igor, vittoria da tre punti in casa di Vallefoglia!; Zanzare irresistibili al Pala Igor: 3-1 a Lodz e pass per i playoff di Champions; La Igor parte male, ma poi si impone per 3-1 su Lodz e blinda il secondo posto; La Igor Volley sconfitta nella semifinale di Coppa Italia Frecciarossa. Igor Volley, vittoria da tre punti sul Lodz: è qualificazione ai play-off di Champions LeagueLa Igor Volley supera per 3-1 il Budowlani Lodz e si qualifica matematicamente al turno play-off di Champions League. lavocedinovara.com La Igor Novara vittoriosa in tre set a LisbonaVittoria da tre punti a Lisbona per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che chiude così l’andata della Pool B di Champions League con due successi e sei punti all’attivo. Azzurre a segno in tre set ... rainews.it Igor Volley, colpo in casa di Vallefoglia: le biancazzurre passano 3-1 Tre punti per le biancazzurre in trasferta... Igor Volley Novara - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.