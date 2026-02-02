La gente guardandomi pensa che io sia un’attrice o una escort La copertura più efficace? Il mio compagno | la numero uno di Europol Klara Murnau svela tutti i segreti di una vera detective

La boss di Europol, Klara Murnau, si racconta senza filtri. In pubblico, passa inosservata, anche perché si nasconde dietro una copertura semplice: il suo fidanzato, un direttore d’orchestra. La sua vera identità di detective rimane nascosta sotto l’apparenza di una donna normale, che molti scambiano per attrice o escort. La sua vita privata e professionale si intrecciano in un equilibrio delicato, lontano dai riflettori.

“La gente guardandomi pensa che io sia un’attrice. o una escort!”. Bionda, avvenente, appassionata di moda e fidanzata con un direttore d’orchestra, Klara Murnau passa ovunque inosservata. La più esperta e richiesta investigatrice privata italiana nasce da un equivoco. Quarantaquattro anni, cagliaritana di nascita, un accento che tradisce le origini ma che si è impastato con le lingue del mondo, e un aspetto che è la sua prima, perfetta bugia. Klara Murnau non ha la faccia da detective, o almeno non quella che ci ha insegnato la letteratura hard boiled. E proprio questo è il suo superpotere. Si, perché Klara è nientemeno che la numero uno di Europol, l’agenzia investigativa più importante d’Italia (87 agenti su tutto il territorio) che opera a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

