Dopo la sconfitta contro Forlì, coach Di Paolantonio non nasconde il suo disappunto. La partita si è decisa in base agli episodi, in particolare alla differenza di tiri liberi tentati: ben 24 in più per gli avversari. Una disparità che ha pesato molto sul risultato finale.

Dopo la sconfitta nello scontro diretto con Forlì, coach Di Paolantonio ha analizzato la prestazione della sua squadra, puntando il dito contro la differenza di tiri liberi tentati fra le due squadre. "Siamo venuti a Forlì e abbiamo giocato la partita che volevamo giocare, devo dire bravi ai ragazzi che in settimana si sono allenati duramente: abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. La gara è stata decisa dagli episodi: sicuramente sull’ultimo canestro di Forlì c’è stato un nostro errore, come sono troppi 90 punti subiti. Siamo stati bravi nel piano partita difensivo a limitare quasi tutti i punti di forza dell’Unieuro, eccezione fatta per Aradori che ha fatto una partita da campione qual è, facendo almeno la metà dei suoi 31 punti con tiri veramente difficili da contestare e 10 tiri liberi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La gara è stata decisa dagli episodi. Troppi 24 tiri liberi di differenza"

Approfondimenti su Di Paolantonio Coach

L’analisi di Rrahmani sull’Inter-Napoli evidenzia come gli episodi abbiano influenzato il risultato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Di Paolantonio Coach

Argomenti discussi: Appalti: pubblicità legale non perfezionata, aggiudicazione compromessa; Legittimazione al ricorso negli appalti: chi può impugnare una gara senza avervi partecipato?; Cancellata la discesa femminile di Crans Montana; Ski cross: Jole Galli domina gara-1 in Val di Fassa e torna al successo in Coppa del Mondo.

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 in gara con VoilàDopo il tormentone del 2020, Musica e il resto scompare portata in gara nel 2020, ritorna l’energia della cantante ... repubblica.it

Sanremo, la gara nella gara:è l’ora dei duetti, tra hit e kitschIl 27 all’Ariston la serata delle cover coppie sorprendenti o improbabili tra Cristina D’Avena, Francesca Fagnani, Morgan. Carlo Conti: Ci farà ... repubblica.it

Incredibile a Crans Montana: il direttore di gara ferma subito la discesa libera. Troppi pericoli: tre delle prime sei atlete sono cadute rovinosamente - facebook.com facebook